فرحة سعودية

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تأهل ممثلا الوطن الاتحاد والنصر لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا عن جدارة واستحقاق بعد فوزهما مساء أمس (الثلاثاء) على فريق الريان القطري والوصل الإماراتي في الجولة الخامسة للبطولة. ففي الدوحة تفوق الاتحاد على مضيفه الريان بهدفين نظيفين جاءا عن طريق ناصر الشمراني، ورومارينهو، ليصل الاتحاد للنقطة العاشرة محتلاً المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف الوحدة الإماراتي الذي تأهل بعد فوزه على لوكوموتيف الأوزبكي بثلاثية مقابل هدف، وسيحدد اللقاء الأخير والذي يجمع بينهما صاحب المركز الأول والثاني.

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض، سحق فريق النصر ضيفه الوصل الإماراتي بثلاثية مقابل هدف، وجاءت أهداف النصر عن طريق جوليانو، فهد الجميعة، وعبدالله السالم، فيما جاء هدف الوصل عن طريق خالد سالم.

وبذلك يصل النصر للنقطة التاسعة محتلاً المركز الثاني للمجموعة الأولى ويتأهل لدور الستة عشر برفقة المتصدر فريق ذوب هان الإيراني (11 نقطة) بعد تعادله الصعب مع الزوراء العراقي بهدفين لكل منهما، وينتظر الفريقان مواجهتهما المقبلة لتحديد متصدر المجموعة.