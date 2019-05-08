شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الشمس تشيد بفيتوريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) ‏سجل فريق النصر اسمه كأحد الأندية المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا بعد فوزه المستحق مساء أمس على فريق نادي الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبعد تعادل فريق الزوراء العراقي مع فريق ذوب آهان الإيراني بهدفين لكل منهما، النتيجة التي منحت العالمي التأهل رسمياً. وأعربت الجماهير النصراوية عن سعادتها الكبيرة بهذا التأهل المستحق وبمستوى مميز في ظل غياب العديد من النجوم الذين فضَّل المدرب فيتوريا إراحتهم للمباراة المهمة السبت المقبل أمام الحزم في دوري كأس الأمير

‏سجل فريق النصر اسمه كأحد الأندية المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا بعد فوزه المستحق مساء أمس على فريق نادي الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبعد تعادل فريق الزوراء العراقي مع فريق ذوب آهان الإيراني بهدفين لكل منهما، النتيجة التي منحت العالمي التأهل رسمياً. وأعربت الجماهير النصراوية عن سعادتها الكبيرة بهذا التأهل المستحق وبمستوى مميز في ظل غياب العديد من النجوم الذين فضَّل المدرب فيتوريا إراحتهم للمباراة المهمة السبت المقبل أمام الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأشادت جماهير النصر بمدرب الفريق الذي طبَّق التدوير بنجاح وبعد قراءته لجميع المباريات، معتبرةً أن التأهل لدور الـ16 يعتبر بطولة خصوصاً في نهاية الموسم، متمنيةً أن يكمل الفريق انتصاراته القادمة في الدوري ليتوَّج وتصبح البطولة بطولتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الشمس تشيد بفيتوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.