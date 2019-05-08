شكرا لقرائتكم خبر عن هتان لـ«الخليج 365»: مشواري التهديفي مع الزعيم حل في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) @almas_adel

نجح النجم الهلالي هتان باهبري في تجاوز سوء الطالع الذي لازمه في المباريات التي خاضها مع الزعيم، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إذ استطاع أن يسجل أول أهدافه مع الفريق الهلالي في مباراته أمام فريق العين الإماراتي مساء أمس الأول على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في لقاء كسبه فريقه بهدفين مقابل لا شيء، سجلا عن طريق هتان باهبري ومحمد الشلهوب، ضمن مباريات الجولة الـ5 من دوري أبطال آسيا. ويعتبر الهدف الذي سجله باهبري عند الثانية (14) أسرع هدف في دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية 2019، وثاني أسرع هدف في البطولة.

هتان باهبري في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أكد أنه في قمة سعادته بتسجيل أول أهدافه مع الهلال في الموسم الحالي، مبينا أن الهدف الذي سجله في شباك العين الإماراتي لم يكن ليتحقق لولا تعاون زملائه اللاعبين معه، مقدما شكره لمدرب الفريق شاموسكا الذي منحه الثقة قبل المباراة، إلى جانب دعم جماهير الزعيم له.

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وأوضح باهبري أنه لم يكن يتوقع أن يسجل هدفا في مرمى العين الإماراتي عند الثانية (14) من زمن المباراة، وأن يصبح الهدف أسرع هدف في البطولة الآسيوية الحالية، وثاني أسرع هدف في مسابقة دوري أبطال آسيا، واصفا ذلك بقوله: «الهدف جاء في توقيت مناسب وقياسي لم أكن أتوقعه لقوة دفاع منافسنا العين، وتحقق بفضل الله ثم بتكاتف زملائي اللاعبين، ودعاء الوالدين قبل المباراة، وأهديه لجميع الهلاليين وزوجتي وابني سلطان، وقد كسر حاجز النحس الذي لازمني في العديد من المباريات محليا وعربيا وقاريا».

وتابع: «لن تتوقف أهدافي عند هذا الهدف في شباك العين الإماراتي، بل سأسعى لمواصلة التهديف وإسعاد الهلاليين».

واختتم تصريحه: «إن حصولي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقي أمس الأول سيكون بمثابة الدافع الكبير لي في محطتي الاحترافية مع الزعيم، وسأبذل كل جهد للاستمرار في التألق وتحقيق المزيد من الانتصارات، والأهم أن صدارة المجموعة الآسيوية ومعها التأهل جيرا لفريقنا».