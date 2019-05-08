شكرا لقرائتكم خبر عن قبضة النواعم.. حديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حصدت 5 فتيات الميداليات الذهبية في بطولة الكيك بوكسينغ التي نظمها الاتحاد السعودي لفنون القتال. وتوج المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله القبلان الفائزات في البطولة النسائية الأولى للكيك بوكسينغ للمراكز والهواة، التي نظمها الاتحاد في صالة سبورتك بمحافظة جدة، بحضور أول مدربة سعودية هالة الحمراني.

إذ حصل «وقت اللياقة» على المركز الأول بـ5 ميداليات ذهبية وفضية واحدة، بعد أن حققت اللاعبة سوار بوالراي الميدالية الذهبية في منافسات وزن 52 كغم، فيما حققت اللاعبة أماني ريس الميدالية الفضية وزن 52 كغم، ونالت سناء الرعاوي من «وقت اللياقة» الميدالية الذهبية في وزن 56 كغم، فيما حققت نجلاء السناني الميدالية الفضية.

وفي منافاسات وزن 60 كغم حصلت اللاعبة هاجر المعتميد من «وقت اللياقة» على الميدالية الذهبية، وحلت هديل عاشور ثانيا، وفي نهائيات وزن 70 كغم حققت اللاعبة فاطمة الزهراء من «وقت اللياقة» الميدالية الذهبية، وجاءت ليال محمد في المركز الثاني.

وخطفت اللاعبة صباح فريح من «وقت اللياقة» الميدالية الذهبية في وزن 70+، في حين حصلت زهراء ثامر على المركز الثاني والميدالية الفضية. وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 25 لاعبة من 7 مراكز من مختلف الجنسيات (السعودية، والمغرب، والأردن، والسودان، واليمن، وسورية، والفلبين).