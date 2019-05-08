شكرا لقرائتكم خبر عن «فكة ريق» باهبري عدّلت سجل الأسرع آسيويا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سلمان (جدة) احتاج اللاعب هتان باهبري إلى 95 يوما لـ«يفك ريقه» بأول هدف له مع ناديه الحالي الهلال المنتقل إليه من الشباب مطلع فبراير الماضي. ولم يكن هدف هتان عاديا، إذ سجل الهدف بعد 14 ثانية فقط في مرمى العين الإماراتي، ليكون ثاني أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا، بعد هدف سباستيان سوريا لاعب لخويا القطري في مرمى باختاكور عام 2013، الذي سجله بعد مرور 9 ثوان من بداية اللقاء في العاصمة الأوزبكية طشقند.

احتاج اللاعب هتان باهبري إلى 95 يوما لـ«يفك ريقه» بأول هدف له مع ناديه الحالي الهلال المنتقل إليه من الشباب مطلع فبراير الماضي. ولم يكن هدف هتان عاديا، إذ سجل الهدف بعد 14 ثانية فقط في مرمى العين الإماراتي، ليكون ثاني أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا، بعد هدف سباستيان سوريا لاعب لخويا القطري في مرمى باختاكور عام 2013، الذي سجله بعد مرور 9 ثوان من بداية اللقاء في العاصمة الأوزبكية طشقند.

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