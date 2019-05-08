شكرا لقرائتكم خبر عن 32 فريقاً مدرسياً يتنافسون على «كأس النخبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تنظم الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، للفرق المدرسية الـ 32 لمرحلتي المتوسطة والثانوية، المتأهلة من تصفيات المناطق التي اختتمت أخيراً على مستوى 47 محافظة، حيث تبدأ منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس يوم السبت القادم وتستمر حتى الـ 19 من شهر رمضان الجاري.

ويهدف دوري المدارس كمشروع وطني رياضي مشترك بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم، لصناعة جيل جديد من المواهب الكروية لتحقيق إنجازات لرياضة كرة القدم السعودية.

ويشارك في منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس، فرق مدارس المرحلة المتوسطة من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تتنافس هذه الفرق على بطولة المملكة للنخبة.

وأكملت اللجنة الإشرافية على بطولة دوري المدارس كافة الترتيبات لإقامة البطولة وأعدت اللجان العاملة «الفنية، الحكام، التنظيمية، الإعلامية، الأمنية»، وخصصت اللجنة مدرجات خاصة للعوائل.