موقع الاتحاد الآسيوي: الشلهوب «تاريخ»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) وصف موقع «دوري أبطال آسيا» عبر حسابه بـ«تويتر» لاعب الهلال محمد الشلهوب بـ«التاريخ»، بعد خوضه مباراة فريقه مساء أمس الأول أمام فريق العين الإماراتي ضمن الجولة الـ5 من دور المجموعات الآسيوية، التي أصبح بها أول لاعب يشارك مع فريقه منذ أن استحدثت أول نسخة لهذه البطولة عام 2003، ليصل عدد مبارياته في دوري أبطال آسيا إلى 78 مباراة، وهو الأعلى للاعب في البطولة، ‏متجاوزا زميله السابق سعود كريري الذي لعب 77 مباراة، علما أن اللاعب شارك فريقه في الفوز بالكأس الآسيوية بنسختها السابقة عام 2000. وصمم موقع الاتحاد الآسيوي الرسمي صورا للشلهوب مكتوب عليها عدد مبارياته 78.

وصف موقع «دوري أبطال آسيا» عبر حسابه بـ«تويتر» لاعب الهلال محمد الشلهوب بـ«التاريخ»، بعد خوضه مباراة فريقه مساء أمس الأول أمام فريق العين الإماراتي ضمن الجولة الـ5 من دور المجموعات الآسيوية، التي أصبح بها أول لاعب يشارك مع فريقه منذ أن استحدثت أول نسخة لهذه البطولة عام 2003، ليصل عدد مبارياته في دوري أبطال آسيا إلى 78 مباراة، وهو الأعلى للاعب في البطولة، ‏متجاوزا زميله السابق سعود كريري الذي لعب 77 مباراة، علما أن اللاعب شارك فريقه في الفوز بالكأس الآسيوية بنسختها السابقة عام 2000. وصمم موقع الاتحاد الآسيوي الرسمي صورا للشلهوب مكتوب عليها عدد مبارياته 78.

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