شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية غوميز قلّت نهاية الموسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) حيّر لاعب الهلال الفرنسي بافيتمبي غوميز، بهبوط مستواه الفني الواضح أنصار فريقه خلال المباريات الماضية، وآخرها مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس الأول أمام فريق العين الإماراتي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات الآسيوية، ليكون التراجع الكبير والمفاجئ لمستواه الفني، مختلفا كثيراًعما كان يقدمه في بداياته مع الزعيم الهلالي، والذي راهن عليه الجميع بأنه سيكون الهداف الأول في الكرة حيّر لاعب الهلال الفرنسي بافيتمبي غوميز، بهبوط مستواه الفني الواضح أنصار فريقه خلال المباريات الماضية، وآخرها مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس الأول أمام فريق العين الإماراتي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات الآسيوية، ليكون التراجع الكبير والمفاجئ لمستواه الفني، مختلفا كثيراًعما كان يقدمه في بداياته مع الزعيم الهلالي، والذي راهن عليه الجميع بأنه سيكون الهداف الأول في الكرة السعودية ، نظرا إلى غزارة الأهداف التي كان يسجلها بمختلف الأشكال في جميع المسابقات التي شارك فيها مع فريقه الهلال. غوميز في المواجهة الآسيوية الأخيرة، أهدر العديد من الهجمات السانحة للتسجيل أمام مرمى خالد عيسى حارس العين، بالإضافة إلى عدم قدرته على التحكم بالكرة بالشكل الصحيح عند استلامها، مما جعل الجماهير الهلالية تطالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» وغيرها، اللاعب بمراجعة نفسه والعمل على تجاوز هبوط مستواه ليعود إلى سابق عهده هدافاً مرعباً للخصوم. غوميز مطالب بالنهوض من كبوته.



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