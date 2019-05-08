شكرا لقرائتكم خبر عن سبائك ذهب للجمهور في دورة الدبل الرمضانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

برعاية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز تنطلق في الساعة العاشرة من مساء اليوم (الأربعاء) دورة الفقيد عبدالله الدبل الرمضانية الثالثة عشرة، لتستمر حتى 13 من شهر رمضان المبارك، في صالة نادي الاتفاق بالدمام، بمشاركة 12 فريقا، بعد تحويل نظام الدورة إلى خماسيات. وشهد يوم الافتتاح حضور العديد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية في المملكة والمنطقة الشرقية، يتقدمهم عبدالرحمن بن خالد الدبل، وأشقاء وأبناء الفقيد الراحل يرحمه الله.

​​​​​​وتشارك بالبطولة مجموعة من أبرز فرق أحياء والشركات بالمنطقة الشرقية، توزعت على 4 مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: مصرفية ميم الرقمية، وthe town، وتمكين. المجموعة الثانية: باطوق، وشركة الزهراني، وشركة المطاحن الرابعة. المجموعة الثالثة: السلطان، والرزيزا، والفرسان الأوفياء. المجموعة الرابعة: سبورتكس، والأصالة الرياضية، وشباب الخبر. وتنطلق مباريات اليوم الأول الساعة العاشرة، بلقاء مصرفية ميم الرقمية ضد the town، ثم لقاء باطوق ضد شركة الزهراني، وأخيرا السلطان ضد الرزيزا.

وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز تشجيعية للجماهير الحاضرة ومفاجآت عدة ستوزع فيها سبائك ذهب، من خلال السحوبات اليومية بعد المباريات، إضافة إلى كوبونات مشتريات وشاشات، وجوائز أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها.

من جهته، قدم عبدالرحمن بن خالد الدبل شكره وتقديره للأمير تركي بن محمد بن فهد على رعايته السنوية لدورة الفقيد عبدالله الدبل الرمضانية، مؤكدا أن دعمه للدورة يؤكد المكانة التي يحتلها الفقيد في قلوب الجميع، وأضاف: «الدورة عبارة عن برنامج رياضي رمضاني متكامل نسعى من خلاله إلى تسجيل حضور مميز بالمنطقة الشرقية، ولعل التواجد الكبير من قبل شباب المنطقة في فعاليات الدورة بشكل يومي خلال الدورات الماضية أمر إيجابي وأحد أهم مكاسبنا السنوية خلال الشهر الفضيل».