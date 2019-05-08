شكرا لقرائتكم 90 فريق في الدورة فى الدورة الرمضانية لكرة القدم بنادي الصيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم، الاربعاء ، الدورة الرمضانية لكرة القدم بنادي الصيد بمشاركة نجوم الأهلي والزمالك برعاية موقع الخليج 365 ، حيث يشارك 90 فريق في الدورة.

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ويشارك في افتتاح الدورة التي تنطلق في الساعة التاسعة مساءً عدد كبير من نجوم الاهلي والزمالك وفي مقدمتهم أحمد حسن وهادي خشبة وخالد بيبو ومحمد عمارة وياسر ريان وحازم امام وكريم حسن شحاته وجمال حمزة وأسامة نبيه ومحمود فتح الله وأحمد السيد ووائل رياض ومحمد أبو العلا وأحمد صالح ووائل القباني وعمرو زكي وعبد الحليم علي.