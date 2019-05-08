شكرا لقرائتكم 90 فريق في الدورة فى الدورة الرمضانية لكرة القدم بنادي الصيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم، الاربعاء ، الدورة الرمضانية لكرة القدم بنادي الصيد بمشاركة نجوم الأهلي والزمالك برعاية موقع الخليج 365 ، حيث يشارك 90 فريق في الدورة.
ويشارك في افتتاح الدورة التي تنطلق في الساعة التاسعة مساءً عدد كبير من نجوم الاهلي والزمالك وفي مقدمتهم أحمد حسن وهادي خشبة وخالد بيبو ومحمد عمارة وياسر ريان وحازم امام وكريم حسن شحاته وجمال حمزة وأسامة نبيه ومحمود فتح الله وأحمد السيد ووائل رياض ومحمد أبو العلا وأحمد صالح ووائل القباني وعمرو زكي وعبد الحليم علي.
كانت هذه تفاصيل خبر 90 فريق في الدورة فى الدورة الرمضانية لكرة القدم بنادي الصيد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.