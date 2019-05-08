جمعة مشهور يقود السكة الحديد فنياً...

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جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة السكة الحديد مع جمعة مشهور نجم طلائع الجيش الأسبق لقيادة الفريق فنيا فى الموسم المقبل خلفا لجمال عبدالحميد . كان فريق السكة الحديد قد فشل فى التأهل لدورى القسم الثانى هذا الموسم تحت قيادة جمال عبدالحميد بعدما حل ثالثا بدورة الترقى خلفا لمالية كفر الزيات والبنك الأهلى اللذان صعدا سويا لدورى الممتاز "ب". Advertisements كان جمال عبدالحميد قد تقدم باعتذار لمجلس إدارة السكة عقب فشل الفريق فى الصعود مكتفيا بالفترة التى قضاها مع السكة الحديد .

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