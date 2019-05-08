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جدة - عمرو شويل ليفربول ضد برشلونة .. كواليس فرحة الريدز بالانتصار على الكتالوني ثأر فريق ليفربول الانجليزي من برشلونة فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب استاد الأنفيلد فى اياب نصف نهائي أبطال أوروبا وأسقط قوى ليونيل ميسي ورفاقه برباعية نظيفة فى واحدة من المفاجآت السعيدة لجماهير الريدز حيث أحرز رجال يورجن كلوب رباعية نظيفة رد بها وبشكل عملي عن كبريائه الكروي ولكل الأندية الإنجليزيى التى تجرعت مرارة الهزيمة أمام الفريق الكتالونى فى البطولة بعدما حقق الانتصار على توتنهام ومانشستر يونايتد فى الأدوار السابقة.

فرحة الريدز

فرحة الريدز

فرحة الريدز

فرحة الريدز

فرحة الريدز

فرحة الريدز

فرحة الريدز

فرحة الريدز

فرحة الريدز

فرحة الريدز

فرحة الريدز

فرحة الريدز

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