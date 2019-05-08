شكرا لقرائتكم مدفع الامساك .. من هو اللاعب صاحب آخر هدف للفراعنة فى أمم أفريقيا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمد الننى آخر من أحرز أهداف منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية وكان ذلك في الدقيقة 21 فى مرمى منتخب الكاميرون من تسديده قوية فى المباراة التى أقيمت على ملعب الصداقه وحقق فيها منتخب الأسود اللقب على حساب الفراعنة.

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