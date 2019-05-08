شكرا لقرائتكم الجبرين أفضل لاعب في لقاء النصر والوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختير عبدالعزيز الجبرين لاعب النصر كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الوصل الإماراتي، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وشارك الجبرين في فوز كبير للنصر على ضيفه الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقدم مستوى مميزا وأسهم في تأهل فريقه إلى دور الـ16.

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وكتب الحساب الرسمي للمسابقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الجبرين اختير كأفضل لاعب في المباراة.

وضمن النصر العبور إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مع تبقي مباراة واحدة على النهاية.

ويخوض النصر مباراته الأخيرة أمام ذوب آهن الإيراني المتصدر بـ11 نقطة، لحسم هوية متصدر ووصيف المجموعة الأولى.