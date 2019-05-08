شكرا لقرائتكم محمد المسحل.. ترك كرة القدم لاعباً وعاد إليها إدارياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عرف محمد المسحل كرة القدم لاعباً في نادي الاتفاق قبل أن يتوقف قسرياً بسبب دراسته، وتحول بعد سنوات من ذلك القرار إلى العمل الإداري في المنتخبات السعودية.

المسحل، سليل العائلة الاتفاقية، سبق له التواجد في الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 2011 كرئيس لإدارة شؤون المنتخبات، وتلك الفترة لم تكن جيدة بالنسبة للأخضر ومدربه الهولندي فرانك ريكارد عندما غادر تصفيات كأس العالم 2014 من الدور الأول قبل أن يستقيل الرجل الذي يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من منصبه بعد عام واحد من تولي المهمة.

اتجه المسحل بعد ذلك إلى اللجنة الأولمبية السعودية في منصب الأمين العام، واستقال بعد ذلك، وقبل أيام انتهت فترة تكليفه في المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي.