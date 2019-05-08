شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الكراسي المتحركة تنطلق الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت الفرق المشاركة في بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، التي تستضيفها صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، مراحل الإعداد النهائية للمنافسات، والتي تشارك فيها 10 فرق، وتنطلق منافساتها يوم الاثنين المقبل، وتستمر حتى يوم 21 مايو/أيار الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع فرق دبي لأصحاب الهمم وديوا والأنصاري للصرافة، ودناتا وبلدية دبي في المجموعة الأولى، وتضم المجموعة الثانية هيئة الطرق والمواصلات بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والنيابة العامة والبستان وهيئة الصحة بدبي.

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