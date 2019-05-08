شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يفتتح النسخة ال 7 لدورة ند الشبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون المنافسات حافلة ومتنوعة في 3 مواقع متعددة، اليوم الأربعاء، مع انطلاق فعاليات النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان الفضيل تحت شعار: «قدرات لا حدود لها»؛ وذلك حتى 24 مايو/‏أيار الجاري، وتعد الحدث الأضخم من نوعه على مستوى تنوع الألعاب الرياضية. افتتحت الدورة، أمس، بحفل مميز، فيما تبدأ المنافسات مباشرة بمواجهات ساخنة وقوية ومرتقبة، وتنطلق مسابقة الكرة الطائرة على الصالة الرئيسية في مجمع ند الشبا الرياضي، فيما تنطلق منافسات ثلاثيات كرة السلة في حي دبي للتصميم، وتبدأ منافسات الكريكت على ملاعب موانئ دبي العالمية في جبل علي، على أن تقام منافسات البادل تنس في الصالات الحديثة في مجمع ند الشبا الرياضي. افتتحت الدورة، أمس، بحفل مميز، فيما تبدأ المنافسات مباشرة بمواجهات ساخنة وقوية ومرتقبة، وتنطلق مسابقة الكرة الطائرة على الصالة الرئيسية في مجمع ند الشبا الرياضي، فيما تنطلق منافسات ثلاثيات كرة السلة في حي دبي للتصميم، وتبدأ منافسات الكريكت على ملاعب موانئ دبي العالمية في جبل علي، على أن تقام منافسات البادل تنس في الصالات الحديثة في مجمع ند الشبا الرياضي.

وتنطلق اليوم منافسات الكرة الطائرة؛ وذلك بإقامة مباراتين؛ حيث يلتقي ضمن المجموعة الأولى فريقا المفاجأة وفهود زعبيل في تمام الساعة العاشرة مساء، فيما يلتقي في إطار المجموعة الثانية فريقا البركان ودبي 2021، في مباراة تنطلق في منتصف الليل.

وتم توزيع الفرق المشاركة في مسابقة الكرة الطائرة على مجموعتين، وتضم المجموعة الأولى، فرق: المفاجأة ودبي 2020 وفهود زعبيل، وتضم المجموعة الثانية فرق: البركان وبن ثاني ودبي 2021.

وبحسب لوائح البطولة فإن صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهلان إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب، وعقبها المباراة النهائية، لتحديد هوية البطل.

منافسات اليوم

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تنطلق اليوم أيضاً منافسات الكريكت على ملاعب موانئ دبي العالمية في منطقة جبل علي، وهي البطولة التي يشارك فيها 24 فريقاً تم توزيعها على 8 مجموعات بواقع 3 فرق في كل مجموعة، وستلتقي الفرق تباعاً بنظام الدور المجزأ من مرحلة واحدة؛ لتحديد هوية المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية، وهي المسابقة التي تقام للمرة الأولى ضمن برنامج دورة ند الشبا الرياضية التي ارتفعت عدد الألعاب الرياضية فيها هذه المرة لتصل إلى 13 لعبة جماعية وفردية.

وفي منافسات البادل تنس، تقام اليوم 4 مواجهات، يلتقي في فئة الفرق: زيتا مع فيكتوريس، وسكاي مع تي بي إس، فيما يلتقي في فئة الرجال المفتوحة: خافيير لوبيز وساندي فاركهارسون مع خوسيه ماتيا وجيرمان زونيكا في المجموعة الأولى، وإيميليو ميساس وجيليرمو فيلافاني مع جميل الحوراني وديان ماكفارلاين في إطار المجموعة الثانية.

نموذج لتطوير القطاع الرياضي

هنأ مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع المقيمين على أرض الدولة؛ بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، كما رفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعاية سموه الكريمة للقطاع الرياضي عموماً، ولدورة ند الشبا الرياضية خصوصاً؛ حيث انطلقت الدورة بتوجيهات ودعم سموه، وارتبطت باسم منطقة ند الشبا وبالمجمع الرياضي الذي أسسه سموه وجعله في صدارة المنشآت الرياضية، كما فتح أبوابه لجميع الرياضيين والجماهير من عشاق الرياضة للتنافس في مختلف الرياضات، وتشجيع نجوم الرياضة من داخل وخارج الدولة.

وقال الطاير: توجيهات ودعم سمو ولي عهد دبي، جعلت دورة ند الشبا الرياضية حدث العام وكل عام على مستوى الرياضة والمبادرات المجتمعية، كما أصبحت نموذجاً يحتذى لتطوير القطاع الرياضي، على مستوى الابتكار والانتشار والجودة والارتباط بمختلف فئات المجتمع وخصوصاً جمهور العائلات، ورغم أن منافسات الدورة تقام خلال شهر رمضان فقط، إلا أن تأثيرها يمتد على مدار العام كما ساهمت في زيادة أعداد ممارسي الرياضة عموماً وفي ظهور أبطال في رياضات جديدة انطلقت من دورة ند الشبا تحديداً وانتشرت مثل رياضة البادل تنس وظهور رياضات جديدة على برنامج المنافسات في كل عام.

عام التسامح

قال مطر الطاير: ترتبط الدورة الحالية ب«عام التسامح»، وهي تجسد أجمل صور التلاقي والتنافس والتعارف بين مكونات المجتمع؛ بل وبين الرياضيين من داخل وخارج الدولة؛ حيث يلتقي الجميع في أجواء تنافسية رائعة وفي منشآت حديثة وأمام جمهور يشمل جميع أطياف المجتمع يتنافسون ويتعارفون وينالون جميعاً شرف المشاركة في الدورة كما ينال الأبطال مكافآت كبيرة تتناسب مع حجم إنجازاتهم وتشجعهم على المزيد من التطور، كما أن الدورة تواصل نشر ودعم رياضات تعشقها جنسيات تعيش وتعمل بيننا.