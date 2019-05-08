سعيد بن طحنون يُطلق بطولة التسامح الرياضية الرمضانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان انطلاق «بطولة التسامح الرمضانية» يوم الجمعة المقبل على ملاعب مدينة العين، وتُعد البطولة امتداداً ل «بطولة العين الرمضانية» إحدى أقدم البطولات الرمضانية في دولة الإمارات. وتشتمل البطولة على 5 ألعاب رياضية هي كرة القدم صالات للرجال وكرة اليد للسيدات والطائرة للرجال ورماية الشوزن للرجال والسيدات، إضافة لسباق الهجن الذي تستضيفه ميادين منطقة الوقن.

وفُتح باب المشاركة لجميع الأعمار والجنسيات بهدف تحفيز جميع فئات المجتمع خاصة الشباب على ممارسة النشاط الرياضي خلال الشهر الفضيل تعزيزاً لقيم التواصل والتسامح بين أفراد المجتمع.

وتم الكشف عن تفاصيل البطولة في المؤتمر الصحفي الذي عقد في قصر الشيخ سعيد بن طحنون بمدينة العين بحضور أحمد آل سويدين رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء اللجنة العليا والرعاة. وتقام معظم الألعاب في الصالة المغطاة بملعب خليفة بن زايد، بينما تجري منافسات رماية الشوزن في ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف، أما سباقات الهجن فتستضيفها ميادين منطقة الوقن.

وأكد الشيخ سعيد بن طحنون رصد جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى مبينا أنه تم تخصيص سيف يحمل اسم والده سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين لصاحب المركز الأول لسباقات الهجن، وخنجر يحمل اسم الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان لصاحب المركز الثاني في نفس المسابقة.