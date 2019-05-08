افتتاح إنساني لبطولة بلدية دبي فوق 43 سنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق اليوم منافسات بطولة «كأس عام التسامح» لقدامى اللاعبين، التي تنظمها بلدية دبي على ملاعب نادي بلدية دبي، وخصصت المشاركة في البطولة لموظفي ومنتسبي الدوائر الحكومية بدبي، وللاعبين فوق ال43 عاماً؛ حيث يمثلون 8 فرق بالنسخة الأولى للبطولة.وستكون الانطلاقة، اليوم؛ بإقامة مباراة استعراضية تجمع بين فريق أصحاب الهمم مع فريق يضم نخبة من اللاعبين المشاركين من مختلف الدوائر المحلية، وعقب المباراة الاستعراضية تبدأ البطولة بإقامة مباراتين؛ حيث يقص فريقا بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي المباريات في العاشرة والربع مساءً، وتعقبها مباراة بين هيئة الصحة وفريق التسامح.

وأكد وليد الشيباني مدير قسم نادي بلدية دبي أن اللجنة المنظمة وضعت مجموعة من القواعد الخاصة بمشاركة الموظفين فوق 43 سنة، وأشار إلى أهمية البطولة، وخاصة بمشاركة هذه الفئة السنية؛ لإبراز مواهبهم الكامنة وسط أجواء تنافسية شريفة بعيداً عن الروتين الوظيفي، والتي دأبت بلدية دبي على إقامة مثل هذه البطولات بين موظفي ومنتسبي الدوائر الحكومية في دبي؛ لترسيخ مزيد من الألفة والمحبة بين الجميع.