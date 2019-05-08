شكرا لقرائتكم خبر عن رمضانية الشارقة الرياضية للصالات تفتتح اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تتجه الأنظار مساء اليوم، صوب صالة نادي الشارقة في الحزانة لمتابعة حفل افتتاح بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية، التي تقام في دورتها الرابعة، بمشاركة 12 فريقاً لكبار وست فرق في منافسات الناشئين.

وتضرب فرق الناشئة مساء اليوم، موعداً كروياً جديداً في مستهل لقاءات البطولة عبر مواجهة تجمع كل من سبورت فور آول، وريتش تاريغت، كما تفتتح فرق المفاجأة وشرطة الشارقة أولى منافسات المجموعة الأولى لفرق الرجال في سجال كروي منتظر بين الفرق المتنافسة.

وكانت قرعة البطولة، قد كشفت عن مواجهات منتظرة تجمع كلاً من فرق «المفاجئة، وشرطة الشارقة، وفهود زعبيل ضمن المجموعة الأولى، أما المجموعة الثانية، فضمت: «إي جي 90»، والإمبراطور، والبحري، بينما جمعت ثالثة المجموعات مواجهات منتظرة بين كل من فرق «الحمرية، وأيه بي إل غروب، والوحدان»، أما رابع وآخر المجموعات فجمعت فرق «سبورت فور آول، والشباب، وخورفكان».

وعلى صعيد قرعة منافسات الناشئين تحت سن 14 عاماً، فقد أسفرت القرعة عن مجموعتين ضمّت الأولى فرق «سبورت فور آول» الذي يجاور «فاست»، و«كواترو»، فيما تترقب الجماهير منافسات المجموعة الثانية التي تضم فريق «تالينتو»، إلى جانب فرق مجموعة «تي جي»، و«ناشئة واسط».

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ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة، جوائز مالية قيّمة للفائزين بالمركزين الأولى والثاني؛ حيث سيحصل الفائز باللقب ضمن منافسات الكبار على جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، فيما سينال الوصيف جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، كما تم تخصيص جوائز مالية لأفضل لاعب وهداف وحارس في البطولة، وعلى صعيد منافسات الناشئين تم رصد جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم للمركز الأول، فيما سينال الوصيف جائزة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وتقديراً لوفاء الجماهير ومكانتها كلاعب أساسي في البطولة التي ترعاها: غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تم تخصيص جوائز قيمة للجمهور طوال أحداث البطولة، تتضمن أجهزة ذكية من هواتف وأجهزة لوحية وتذاكر سفر وقسائم شراء، إلى جانب تنظيم مسابقات خلال أشواط اللقاءات تشمل السحوبات على جوائز نقدية فورية، إلى جانب حضور ضيوف مميزين طوال أيام البطولة من مشاهير الرياضة وكرة القدم والفن ووسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن قناة الشارقة الرياضية، بدأت العمل في العام 2007 تحت مظلة مؤسسة الشارقة للإعلام، كمنصة رياضية متخصصة ومستقلة في مجال التغطيات الميدانية والمواكبة الإعلامية لباقة متعددة من الفعاليات والبطولات الرياضية، مثل مهرجان الشارقة الرياضية الصحراوي الذي تنظمه القناة سنوياً، فضلاً عن تغطيات لأبرز الأحداث المحلية مثل بطولة الأندية العربية للسيدات، وسباقات الزوارق السريعة، وطواف الشارقة الدولي للدراجات، والدوري البلجيكي لكرة القدم، وغيرها من المنافسات الرياضية المحلية والعربية والدولية.

وأكد راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية، اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بانطلاقة وحفل افتتاح البطولة في نسختها الرابعة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تطمح إلى أن تكون كل نسخة أفضل من سابقتها من حيث التنظيم والأفكار والفعاليات المصاحبة، وقال: «نتوقع أن تشهد النسخة الرابعة، حضوراً جماهيرياً أكبر»، مؤكداً أن الصالة سوف تستوعب أكبر عدد من الجمهور.

وأعرب العوبد، عن ترحيبه بالفرق المشاركة وبضيوف حفل الافتتاح اليوم.

ومن جانبه قال الزميل خالد الحمادي، إن الاستوديو التحليلي الخاص بالبطولة، سيكون متواصلاً بصفة يومية، إضافة إلى البرامج المصاحبة مثل كواليسس البطولة، واستضافة عدد من المدربين والإداريين، إضافة إلى النقل المباشر لجميع أحداث وفعاليات البطولة في نسختها الرابعة.