دولوريس تحرج رونالدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سببت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح اليوفنتوس حرجاً لابنها بتغريدة تحتفل فيها بنهاية الموسم؛ وذلك بقولها إنها فخورة بابنها الذي حصد لقب ال«سيري أي» في أول موسم له مع «اليوفي» بعد سنوات عجاف للنادي، في حين أن يوفنتوس يهيمن على البطولة منذ سنوات طويلة.

وسبق لرونالدو أن قال: إن والدته لم تكن تهتم بكرة القدم إطلاقاً، وأن أكثر ما حفزه للنجاح حضورها أولى مبارياته الرسمية مع سبورتنج لشبونة. ويحتل رونالدو حالياً المركز الثالث في سجل الهدافين برصيد 21 هدفاً و8 تمريرات خلف كوالياريللا نجم سمبدوريا (25 هدفاً).

وسيواجه يوفنتوس فريق روما يوم الأحد المقبل، قبل مواجهة رونالدو لمنافسيه في الأهداف (نجمي أتالانتا وسمبدوريا) على التوالي.