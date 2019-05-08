شكرا لقرائتكم خبر عن دولوريس تحرج رونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سببت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح اليوفنتوس حرجاً لابنها بتغريدة تحتفل فيها بنهاية الموسم؛ وذلك بقولها إنها فخورة بابنها الذي حصد لقب ال«سيري أي» في أول موسم له مع «اليوفي» بعد سنوات عجاف للنادي، في حين أن يوفنتوس يهيمن على البطولة منذ سنوات طويلة.
وسبق لرونالدو أن قال: إن والدته لم تكن تهتم بكرة القدم إطلاقاً، وأن أكثر ما حفزه للنجاح حضورها أولى مبارياته الرسمية مع سبورتنج لشبونة. ويحتل رونالدو حالياً المركز الثالث في سجل الهدافين برصيد 21 هدفاً و8 تمريرات خلف كوالياريللا نجم سمبدوريا (25 هدفاً).
وسيواجه يوفنتوس فريق روما يوم الأحد المقبل، قبل مواجهة رونالدو لمنافسيه في الأهداف (نجمي أتالانتا وسمبدوريا) على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر دولوريس تحرج رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.