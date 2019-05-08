اللجنة المنظمة تكمل الاستعدادات لانطلاق بطولة زايد الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أكملت اللجنة العليا المنظمة لبطولة زايد الرياضية الرمضانية التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي كافة استعداداتها لاستضافة الحدث الرياضي الكبير والذي يطفئ شمعته ال23 هذا العام، بإقامة 16 لعبة رياضية ستجمع اللاعبين من مختلف أنحاء الدولة ومن دول العالم أيضاً، بعد أن اكتسبت البطولة بُعداً عالمياً وسمعة كبيرة من خلال استمرارها في جذب الرياضيين وتنظيم مختلف البطولات في كل عام، وتستعد هذه النسخة لاستقبال رياضات جديدة بإضافة 7 ألعاب مقارنة مع العام الماضي عند استضافة البطولة 9 رياضات فقط هي كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة والرماية والسباحة والجودو والجوجيتسو والمواي تاي والشطرنج، وأضيفت في هذا العام 7 رياضات جديدة هي الدواثلون وتنس الطاولة ورماية القوس وهوكي الجليد وكرة اليد وسباق السيارات والجمباز. وتم توزيع هذه الرياضات على مدار 20 يوماً من المتعة الرياضية والمجتمعية لأفراد المجتمع؛ حيث تنطلق البطولة غداً بإقامة ثلاث منافسات هي كرة القدم للأطفال تحت 14 عاماً وكرة السلة للرجال والسيدات، بالإضافة لسباق السيارات «الكارتينج».

نجاح وتميز

يستقبل نادي ضباط القوات المسلحة النسخة 23 برصيد طويل من النجاح والتميز على مستوى التنظيم وقوة المنافسة، وتجاوزت أعداد المشاركين 40 ألف رياضي ورياضية على مدى 22 عاماً، وأصبحت بطولة زايد الرياضية بمثابة أولمبياد مصغر، وشهدت النسخ الماضية تطوراً كبيراً ومشهوداً له، بزيادة أعداد المشاركين، وارتفاع سقف طموحاتهم، لما تقدمه من جديد كل عام، إضافة إلى التنوع الكبير في الألعاب المدرجة في برنامج البطولة. وحظيت البطولات السابقة بحضور جماهيري كبير، حيث تجاوز الحضور في كافة النسخ الماضية 60 ألف مشجع، منهم العوائل التي حرصت على الوجود ودعم الأصدقاء والأقارب المشاركين، بالإضافة إلى أفراد المجتمع الذين حضروا للمتابعة والاستمتاع بالفعاليات، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنسخة 23 وشرح كل ماهو جديد من قبل اللجنة المنظمة للبطولة الثلاثاء المقبل.

اسم زايد يزين البطولة

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تم تخصيص كافة فعاليات ومسابقات البطولة اعتباراً من العام الماضي تكريماً للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتعزيزاً لإرثه الغني الذي تركه لتستفيد منه كافة الأجيال القادمة وتسمية البطولة باسمة في العام الماضي واستمرارها بهذا الاسم الذي يعد غالياً على قلوب كل إماراتي ومقيم على أرض دولة الإمارات، وتُعدّ الرياضة واحدة من أبرز المجالات التي تعكس الصورة الحضارية للتسامح الإماراتي، وقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه يحب الرياضة بمختلف أنواعها، وأسفرت استراتيجياته ومساهماته بشكل واضح في التطور الشامل والمُستدام للمجال الرياضي داخل الدولة.

3000 ألف مشارك

أغلق باب التسجيل في الرياضات المختلفة السبت الماضي، بعد أن خصصت اللجنة المنظمة موقعاً إلكترونياً لاستقبال طلبات التسجيل في الألعاب الجماعية والفردية ال16 واستقبلت اللجنة طلبات كثيرة على مستوى الألعاب الجماعية بلغ 68 فريقاً، بالإضافة إلى الألعاب الفردية والذي يتوقع وصول عدد المشاركين قرابة ال 3000 رياضي ورياضية من داخل الدولة وخارجها وحددت اللجنة المنظمة يوم 13 مايو الجاري موعداً لإقامة حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الرياضية في نسختها الجديدة ومن المتوقع حضوراً جماهيرياً واسعاً خلال النسخة الحالية بعد أن تم تخصيص أنشطة ترفيهية مفتوحة لأفراد المجتمع في سبيل الاستمتاع بالأجواء الرياضية والترفيهية أثناء حضور المنافسات المختلفة وتمضية اليوم بصورة استثنائية لمتابعة الرياضات المختلفة والاستمتاع بالنشاطات المختلفة لكل أفراد المجتمع.

16 لعبة في 5 مواقع مختلفة

ستقام خلال البطولة 16 رياضة مختلفة في 5 مواقع مختلفة، وستقام 10 رياضات بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة، منها: كرة القدم للرجال والأطفال تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، إضافة إلى منافسات السيدات أيضاً، وستقام منافسات الرجال والسيدات في الخيمة الرمضانية التي تقام في كل عام بهذه المناسبة، بينما ستجرى منافسات تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً في ملعب المضمار، وستستضيف الخيمة الرمضانية أيضاً منافسات كرة الطائرة للرجال والسيدات والجو جيتوسو للكبار والصغار والجودو والمواي تاي وكرة الطاولة، إضافة إلى كرة السلة للرجال وأصحاب الهمم، فيما ستستضيف صالة مزيد منافسات الشطرنج للرجال والسيدات، وصالة المقطع منافسات الجمباز والمسبح الأولمبي لمنافسات السباحة، فيما يستضيف نادي كراكال منافسات الرماية للسيدات والرجال،،وتستضيف الألعاب الأخرى حلبة مرسى ياس ونادي أبوظبي للسيدات وملعب الكريكت، ومدينة زايد الرياضية.