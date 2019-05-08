بطولة «الوفاء لزايد» للشطرنج تنطلق اليوم في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُفتتح مساء اليوم الأربعاء في تمام العاشرة والربع مساءً بطولة «الوفاء لزايد 2019» التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة هذا العام ضمن أنشطته في «عام التسامح»، وينظم النادي البطولة سنوياً عرفاناً للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتقام البطولة خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري بمشاركة عدد من الأساتذة الكبار والأساتذة الدوليين ولاعبين من أوروبا وآسيا وإفريقيا من 23 دولة، وبلغ عدد المشاركين 126لاعباً ولاعبة.

وتفتتح البطولة بحضور عدد من القيادات الرياضية بالدولة من الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج ورؤساء الأندية الشطرنجية وأندية الجاليات.

ويشارك في البطولة هذا العام نخبة من اللاعبين الدوليين وعدد من الدوليين المواطنين والمقيمين من أندية الشطرنج بالدولة وعدد من أندية الجاليات يتصدرهم الأساتذة الدوليون الكبار أرديشيسكو فيوريل من مولدوفا وقادر جوزينوف وإيلمر ماجيراموف من أذربيجان والكوبي والتر برنسيبا وأستراتوس جيرفس من اليونان، وينضم إلى المشاركين عدد من الأساتذة الدوليين الأجانب والعرب يتصدرهم الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر دايماكيلنج والأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر والأستاذ الدولي اليمني بشير القديمي والأستاذ الدولي المغربي علي صبار، بالإضافة إلى عدد من نجوم الإمارات وعدد من اللاعبين المميزين من أكاديمية الشطرنج بنادي دبي للشطرنج والثقافة وأندية الجاليات المُقيمة بالدولة.

وأوضح نجيب محمد صالح مدير الجهاز الفني بالنادي أن البطولة تحظى بمشاركة كبيرة من أندية الشطرنج بالدولة وأندية الجاليات بالإضافة إلى عدد من المدربين العاملين بالدولة وحملة الألقاب الشطرنجية والمصنفين دولياً، وقال إن النادي سينظم بطولة الشطرنج الخاطف (بليتز) للفرق والتي من المتوقع أن تشارك فيها إلى جانب أندية الدولة الشطرنجية كل من أندية الجاليات بالإضافة إلى فرق من الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة ومدينة دبي.