هشام بن صقر القاسمي.. شخصية سباق الأندية للثقافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم الشيخ محمد بن حميد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الشيخ هشام بن صقر القاسمي، رحمه الله، بلقب شخصية سباق الأندية للثقافة والفنون في دورتها الثامنة، تقديراً لجهود المغفور له، بإذن الله تعالى، وعطائه وما قدمه للرياضة في الشارقة، خلال توليه رئاسة الإدارة العامة للمنشآت الرياضية والاجتماعية بالشارقة ودوره أيضاً في نادي الحمرية حتى وفاته، وتسلّم التكريم ودرع شخصية السباق نجله الشيخ سلطان بن هشام القاسمي، فيما توج نادي المدام بكأس السباق. وحضر الحفل الذي أقيم بقصر الثقافة في الشارقة، عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي والدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم ومصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس لجنة سباق الأندية للثقافة والفنون وعدد من رؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء اللجنة المنظمة لسباق الأندية والمدعوين.

وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي: إن سباق الأندية للثقافة والفنون يؤدي دوراً مهماً بجانب الرياضة في تقديم المواهب التي تبدع في مجالاتها المختلفة وتؤكد أن الشارقة منارة إبداع وتميز، وتقدم المبدعين في كافة المجالات، مؤكداً أن السباق يسهم في زيادة عدد المبدعين في الأندية في شتى ضروب الثقافة.

وقال مصبح بالعجيد الكتبي: «سعداء بهذا الحراك الذي يموج في أندية إمارة الشارقة على اختلاف مجالاتها وتخصصاتها لنرى تلك المشاركة التي نفخر بها بوصول أعداد المشاركين في هذه الدورة إلى 491، بعد أن فتح المجال أيضاً لمواليد الدولة بالمشاركة».

وأعرب الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس نادي المدام، عن سعادته الكبيرة بفوز نادي المدام بكأس السباق.