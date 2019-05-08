كاسياس يحدد مستقبله بعد الراحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي حالياً، وأسطورة ريال مدريد السابق عقب خروجه من المستشفى، أنه سيرتاح أسبوعين بل شهرين ثم يقرر مستقبله، وأضاف: «الأزمة القلبية يمكن أن تحدث لأي شخص وفي أي لحظة وحدثت معي، من الصعب التحدث، لكنني ممتن لأنني نجوت ومحظوظ لحجم الدعم الذي تلقيته».

وشكر كاسياس، مستشفى بورتو والطبيب وأخصائي القلب والآلاف الذين بعثوا رسائل تشجيع، وقادت سارا كاربونيرو زوجة كاسياس السيارة، فيما جلس إيكر على المقعد المجاور ثم غرد مساء: «ما حصل لي تركني غارقاً في المشاعر».

ورجحت تقارير أن يعتزل كاسياس اللعب، بالرغم من المؤشرات الإيجابية في تقرير المستشفى الذي دخله في الأول من الشهر الجاري عقب شعوره بألم حاد في الصدر أثناء التدريبات، فيما أكد وكيل أعماله أنه «مقاتل»، ويمكنه استئناف اللعب، لكنه شدد على أن الأهم هو تعافيه حالياً، وأضاف: «رؤيته وهو معافى جعلتني أكثر سعادة من مشاهدته وهو يحصد لقب العالم مع المنتخب، هذا هو أكبر انتصار في حياته».