عبد الله المري: الدورة ملتقى الرياضيين الإماراتيين والعرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بمناسبة انطلاق النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية التي ارتبطت بسمو ولي عهد دبي وتطورت بفضل توجيهات ورعاية سموه وأصبحت الحدث الذي ينتظره الجميع في كل عام، ويحرصون على المشاركة فيه، والتنافس في مختلف بطولاته مع نخبة الرياضيين من داخل الدولة وخارجها.

وقال المري: بفضل رؤية ودعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وحرص سموه على التواجد بين الرياضيين وتشجيعهم وتحفيزهم أصبحت دورة ند الشبا الرياضية ملتقى الرياضيين الإماراتيين والعرب ومن جميع الجنسيات ومن مختلف الفئات والمستويات، حيث يشعر كل رياضي مشارك بأنه جزء أساسي من الدورة ينال الاهتمام والتشجيع كما ينال الفرصة للتنافس مع رياضيين آخرين في أجواء رياضية مجتمعية مميزة يكون فيها الجميع فائزًا، ولذلك فقد شهدت الدورة تفاعلاً كبيرا من الرياضيين من داخل وخارج الدولة للمشاركة فيها كما شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي يتواجد يوميا في مجمّع ند الشبا الرياضي أو في أماكن المنافسات الأخرى.

وأضاف: ثقة ودعم سموه للدورة زادت من مسؤولية اللجنة المنظمة لتقديم الجديد دائما والمحافظة على مستوى الجودة والتميز في التنظيم عاما بعد آخر، ويسرنا أن تشهد النسخة السابعة من الدورة نموا في عدد الرياضات ضمن البرنامج الرسمي حيث ارتفع العدد إلى 13 بطولة رياضية تضم مختلف الفئات العمرية والمستويات من بينها رياضتا الكريكت والتزلج على الثلج الجديدتان على برنامج المنافسات هذا العام، كما استقطبت الدورة مشاركة أكثر من 6500 رياضي ورياضية من داخل وخارج الدولة ومواصلة تقديم مكافآت مالية تزيد على 6 ملايين درهم للفائزين، إلى جانب هدايا الجمهور.