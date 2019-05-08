شكرا لقرائتكم خبر عن باكايوكو لمدربه جاتوزو: اغرب عن وجهي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى ميلان على حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، وذلك بفوزه على ضيفه بولونيا 2-1 فvي ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

ونجح رجال جينارو جاتوزو في البقاء ضمن الصراع على التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بفضل هدفي الإسباني سوسو (37) والبديل فابيو بوريني (67)، فيما كان هدف الضيوف من نصيب البديل أيضاً ماتيا ديسترو الذي سجل في شباك فريقه السابق (73).

ورفع ميلان الذي أكمل ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي لوكاس باكيتا لحصوله على إنذارين مقابل تسعة لبولونيا بعد أن طرد له نيكولا سانسوني والهولندي ميتشل دييكس في الوقت بدل الضائع، رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس بفارق المواجهتين المباشرتين مع روما السادس، وثلاث نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وفي الأمتار الأخيرة من الموسم، يخوض ميلان ثلاث مباريات في متناوله، أقله على الورق، ضد فيورنتينا الثالث عشر، وفروزينوني الذي هبط للدرجة الثانية، وسبال الحادي عشر.

لكن على ميلان تفادي لحظات مماثلة لتلك التي اختبرها الإثنين بعد اصابة الأرجنتيني لوكاس بيليا في الدقيقة 25 حيث طلب جاتوزو من الفرنسي المعار من تشيلسي تيموييه باكايوكو الإحماء من أجل دخول الملعب، لكن الأخير بدا غير متحمس للفكرة ما دفع بمدربه إلى إدخال خوسيه ماوري بدلا منه.

ودخل جاتوزو وباكايوكو في مشادة بحسب صور شبكة «سكاي سبورتس» وبان الفرنسي وكأنه يشتم مدربه. وكشف تقرير إيطالي عما قاله باكايوكو لمدربه، وهي عبارة «اغرب عن وجهي».

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باكايوكو فوجئ بعدها بقرار المدرب إشراك خوزيه ماوري بدلاً منه وعندما ذهب المدرب ليتحدث معه رفض باكايوكو وبقي على الدكة حتى نهاية المباراة، وعلق جاتوزو على الحادثة: «طلبت منه الإحماء لكنه استغرق وقتاً طويلاً لذا استدعيت ماوري، لدي 27 لاعباً يرتدون قميص الميلان العريق ويجب علي أن أكون صريحاً وموضوعياً في كل شيء، انتظرت 7 أو 8 دقائق وهو لم يضع حتى لبادتيه لذا اخترت ماوري».

وانتقل باكايوكو من موناكو لتشيلسي مقابل 40 مليون استرليني وأعاره «البلوز» للميلان بعد 12 شهراً من شرائه مع خيار البيع، لكن يبدو أن هذا أصبح صعباً بعد هذه الحادثة.

ودافع باكايوكو عن نفسه، وكتب على صفحته على موقع تويتر «لا أقبل أن اعتبر لاعباً يرفض الدخول إلى أرض الملعب عندما يطلب منه مدربه ذلك ولا يحترم ناديه وزملاءه».

تابع «طُلب مني الاستعداد بحال اضطر الفريق لإجراء تغيير. فوراً بدأت الاستعداد وذهبت للإحماء خلال دقيقتين أو ثلاث. ثم طُلب مني العودة إلى المقعد. حصل كل ذلك بين الدقيقتين 23 و26. جلست على المقعد وتوجّه الي بعبارات غير متوقعة، ولم أقم سوى بتكرار كلماته. لا شيء أكثر من ذلك».

وأردف: «لكي تكون الأمور واضحة: لم أرفض أبداً دخول المباراة ولم أتأخر بعملية الإحماء، يبدو لي أن المشاهد تتحدث عن نفسها».

وفُسر تواجد باكايوكو على مقاعد البدلاء بتأخره عن حضور التمارين الأربعاء الماضي.