«دبي ستارز» يستضيف بطولة القبضة الذهبية للكاراتيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مجمع «دبي ستارز» الرياضي بطولة الكاراتيه التي نظمتها أكاديمية القبضة الذهبية في دبي، وتعد الأكاديمية من الأكاديميات الأكثر شعبية في الكاراتيه، وتضم العديد من المراكز التابعة لها والنوادي التي تعمل منذ عام 1992، وأسسها رينشيري نجيث المدرب المعتمد من اتحاد الإمارات للتايكواندو والكاراتيه والرئيس الوطني لمؤسسة كي بي أي في استراليا.

وخصص مجمع «دبي ستارز» الرياضي 4 ملاعب، إضافة إلى صالة؛ لاستضافة فعاليات البطولة لمختلف الأعمار، وشهدت البطولة حضوراً مميزاً من الفرق واللاعبين المشاركين إضافة إلى حضور جماهيري مقدر.

ويتطلع مجمع «دبي ستارز» الرياضي الواقع في منطقة المزهر 1 خلف العربي سنتر بدبي إلى مشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديميات الرياضية كافة في الفعاليات الرياضية التي تقام في المجمع؛ حيث تلعب الرياضة دوراً مهماً في حياة الأفراد، وتساعدهم في اتباع أسلوب حياة صحي، ويوفر مجمع «دبي ستارز» العديد من المزايا للشركات من خلال فعاليات بناء روح الفريق الواحد داخل الشركة، واستضافة الفعاليات المخصصة لموظفي الشركة أو عملائها والتي تهدف للمرح وممارسة نمط حياة صحي؛ من خلال الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة.