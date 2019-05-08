66 فريقاً في منافسات السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدشن كرة السلة 3*3 منافساتها الليلة، بمنطقة «دي3» بحي دبي للتصميم بمشاركة 66 فريقا في 4 فئات هي الرجال والشباب والسيدات والناشئات، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت في فستيفال ستي العام الماضي وسط حضور جماهيري لافت.

وأكد عادل البناي رئيس اللجنة الفنية لدورة ند اليشبا الرياضية أن الإقبال على التسجيل كان كبيرا في بطولة كرة السلة 3*3، ووصل عدد الفرق المسجلة إلى 90 فريقاً لكن بعد التدقيق تمت الموافقة على 66 فريقا، بواقع 21 فريقاً للرجال و22 للشباب والسيدات 17 فريقا و6 فرق للناشئات، وقال: تم رفض تسجيل بعض الفرق بسبب عدم استيفاء شروط المشاركة.

وأوضح البناي أن هناك تنسيقاً بين اللجنة المنظمة واتحاد الإمارات لكرة السلة حول توفير أطقم الحكام المناسبة حسب الفئات، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص الأيام الأولى خلال التصفيات للرجال والشباب والأيام الموالية للسيدات والفتيات، وستقام مباريات كل الفئات في اليوم نفسه خلال النهائيات، وقال: من المتوقع أن يكون المستوى الفني أقوى بكثير من العام الماضي بحكم وجود عدد كبير من لاعبي ولاعبات الأندية.