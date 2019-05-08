افتتاح مميز لبطولة منصور بن زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، انطلقت مساء أمس الأول بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي منافسات النسخة الثامنة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم (بطولة التسامح).

وشهد منافسات الجولة الافتتاحية سلطان الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات الراعية، وفي مقدمتهم اتصالات وطيران الاتحاد، والتي بدأت بالنشيد الوطني لدولة الإمارات، بعدها قام سلطان الحميري بمصافحة الفريقين المتباريين، وطاقم الحكام.

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كما تم الكشف عن شعار البطولة الذي يرمز لمبادرة (التسامح) التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة.

من جهته أشاد سلطان الحميري، وكيل الوزارة لقطاع الخدمات المساندة، بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، راعي البطولة، للنشاطات الرياضية المجتمعية التي تهدف، لتوطيد العلاقات الأخوية بين العاملين خلال الشهر الفضيل.وشهدت المباراة الافتتاحية إثارة كبيرة بفوز فريق مكتب الأمين العام على شركة نادي سيتي جولف7-1، ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف بعد أن نجح الفريق الفائز في السيطرة على مجريات المباراة على امتداد الشوطين، ليتسابق في التسجيل كل من أسامة الشعيبي 3 أهداف كأول (هاتريك)،وهيثم عينيا ومهدي شطير وزهير اسفاج والياس مفتاح، وسجل هدف فريق سيتي جولف سيف النعيمي، وفي المباراة الثانية استطاع فريق المراسم الرئاسية التغلب بصعوبة على فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بهدفين لهدف بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وقد كان فريق الهيئة نداً حتى صافرة النهاية بعدما تقدم فريق المراسم بهدفي خليل حسين وايزيليان لارتي، فيما سجل للهيئة يوسف أكيوهن، وأدار مباراتي الجولة الافتتاحية طاقم اتحاد الكرة المكون من الدولي سلطان المرزوقي وعبدالله ناجي.

وتقام اعتباراً من العاشرة من مساء اليوم الجولة الثالثة من مباريات البطولة، حيث يلتقي في المباراة الأولى ضمن فرق المجموعة الأولى فريق دائرة القضاء (في أول ظهور له) مع فريق مكتب الأمين العام المتصدر بفارق الأهداف من فريق المراسم الرئاسية، والذي يقابل بدوره في المباراة الثانية فريق شركة نادي سيتي جولف في نفس المجموعة بهدف التعويض لخسارة الافتتاح، وسيكون فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في الراحة الدورية، وتستأنف مباريات البطولة يوم السبت المقبل من خلال مباريات المجموعة الثانية.