انطلاقة ناجحة لبطولة المدارس الأولى للكاراتيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الرياضة المدرسية على صالة مدرسة الأندلس في الشارقة، منافسات بطولة المدرسة الإماراتية الأولى للكاراتيه، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه.

وحضر البطولة وتوج الفائزين اللواء م ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، وهشام سري السكرتير الفني للاتحاد والمدير الفني للبطولة، وميسون أميري المدير التنفيذي لاتحاد الرياضة المدرسية.

وفاز كريم وائل في مسابقة 14 و15 سنة وزن (57 -63) كجم درجة أولى كوميتيه، وفي 14 و15 سنة وزن -70 كجم درجة أولى كوميتيه فاز عبد الله وائل الأسود، وفي 15 و15 سنة وزن + 54 كجم درجة أولى كوميتيه فازت نور أيمن، وفي 16و17 سنة وزن (61- 68) كجم درجة أولى كوميتيه فاز عبد الرحمن أحمد إسماعيل، وفي الآنسات 16 و17 سنة فوق 59 كجم درجة أولى كوميتيه فازت روان وليد، وفي الناشئين 12 و13 سنة 12 درجة أولى كاتا فاز علي إبراهيم، وفي الناشئات 12و13 سنة درجة أولى كاتا فازت رناد هشام سري، وفي الآنسات 16 و17 سنة درجة أولى كاتا فازت روان وليد، عفراء عمر، وفي الناشئات تحت 12 سنة درجة ثانية كاتا فازت تولين هشام سري، وفي الناشئات تحت 14 سنة درجة ثانية كاتا فازت مريم سامح، وفي الناشئين 12 و13 سنة درجة ثانية كاتا فاز عمار أحمد إسماعيل.