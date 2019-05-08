حورية الطاهري تتعايش مع منتخب تايلاند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ حورية الطاهري، مدربة منتخبنا للشابات تحت 18 سنة برنامج المعايشة مع الجهاز الفني لمنتخب تايلاند للسيدات، وذلك لمدة أسبوع ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي يهدف إلى دعم مدربي قارة آسيا، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والمعرفية.

وقالت المدربة حورية الطاهري، أن مثل هذه البرامج التطويرية، تعد منصة مهمة لتطوير المدربين في العالم، خاصة على مستوى كرة القدم النسائية؛ حيث تشهد الساحة الكروية تزايداً ملحوظاً في عدد المدربات اللواتي أثبتن حضوراً متميزاً خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن برنامج التعايش مع المنتخب التايلاندي، يعد فرصة جيدة، خاصة أن هذا المنتخب شارك في نهائيات كأس العالم للسيدات بفرنسا 2019، فهي تجربة مهمة سأعمل على استثمارها بالطريقة الصحيحة.

وقدمت الطاهري، شكرها للاتحاد الدولي لكرة القدم على دعمه المتواصل، واهتمامه بتطوير كرة القدم النسائية في العالم، وتبنيه لرؤية تمكين العنصر النسائي في مختلف مجالات وعناصر كرة القدم، مشيرة إلى أن واقع الكرة النسائية في دولة الإمارات وبتعاون ملحوظ بين اتحاد الكرة، وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ولجنة كرة قدم السيدات، شهدت تطوراً مهماً وظهور مواهب كروية في مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى اهتمام عدد كبير من اللاعبات بدخول مجال التدريب.

ويشتمل برنامج المعايشة الذي تشرف عليه المحاضرة الدولية الهولندية فارا بوعلى، العديد من الجوانب الفنية.