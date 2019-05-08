هل تراجع ريال مدريد عن فكرة التعاقد مع نيمار؟

اسماء السيد - يبدو أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، بدأت تتراجع عن فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، في تراجع مستوى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة الأخيرة.

فبعدما كان ريال مدريد مستعد لدفع الغالي والنفيس من اجل التعاقد مع النجم البرازيلي، بدأ النادي الملكي يضع شروطه للموافقة على ضم نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهو ما دفع اللاعب لاتخاذ قرار بالبقاء في صفوف باريس سان.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، لاحظ تراجع أداء نيمار وكثرة إصاباته مع باريس سان جيرمان وهو ما دفعه لعدم المجازفة لضم اللاعب مثلما كان في السابق.

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واشترط رئيس ريال مدريد موافقة باريس سان جيرمان على بيع نيمار بمقابل أقل من 200 مليون يورو من أجل الموافقة على ضم اللاعب البرازيلي نيمار.

وأخبر بيريز وكيل أعمال نيمار أنه ليس مستعد لدفع 37 مليون يورو كراتب سنوي للاعب مثلما يدفع النادي الباريسي في الوقت الحالي، حيث اشترط على اللاعب الموافقة على فكرة تخفيض راتبه إذا أراد ارتداء قميص النادي الملكي، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن بيريز لا يمانع دفع أكثر من 200 مليون يورو لباريس سان جيرمان للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، وهو الأمر الذي يرفض القيام به من أجل نيمار في الوقت الحالي.

