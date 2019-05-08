شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الإسماعيلى يواصل العلاج المائى قبل مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل ثنائى الإسماعيلى باهر المحمدى ومحمد صادق جلسات العلاج المائى التى يخضعان لها يوميًا فى الثامنة مساء قبل مران الدراويش والمقرر له العاشرة مساء يوميًا فى شهر رمضان، وتهدف جلسات العلاج المائى لتجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة بعد غيابهما عن مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة .

ومن المقرر أن يتحدد مصير اللاعبين من مباراة الإنتاج الحربى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام على استاد كلية الشرطة.

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ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفًا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان .