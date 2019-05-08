الاسماعيلي يصعد هداف دورى الناشئين للفريق الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بتصعيد حازم مرسى مهاجم وهداف فريق 99 الحاصل على لقب بطولة الجمهورية عن هذا الموسم. وشارك المهاجم الواعد فى التدريبات مساء أمس ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة الإنتاج الحربى يوم الجمعة المقبل لحساب الأسبوع الــ32 بمسابقة الدورى المحلى. وقدم حازم مرسى مستوى مميزا سعيا لحصد مقعد بتشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

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