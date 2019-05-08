شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى والزمالك فى دورة الصيد برعاية سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء ، الدورة الرمضانية لكرة القدم بنادى الصيد بمشاركة نجوم الأهلى والزمالك برعاية موقع "سوبر كورة"، حيث يشارك 90 فريقا فى الدورة. ويشارك في افتتاح الدورة التي تنطلق في الساعة التاسعة مساءً، عدد كبير من نجوم الأهلي والزمالك وفي مقدمتهم أحمد حسن وهادي خشبة وخالد بيبو ومحمد عمارة وياسر ريان وحازم إمام وكريم حسن شحاته وجمال حمزة وأسامة نبيه ومحمود فتح الله وأحمد السيد ووائل رياض ومحمد أبو العلا وأحمد صالح ووائل القباني وعمرو زكي وعبد الحليم على.

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