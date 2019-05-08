شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرق تحدد مصير الداخلية فى الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في المركز الـ 17 وقبل الأخير استقر فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال بجدول مسابقة الدوري العام، ليصبح الفريق ثاني أكثر الفرق المهددة بالهبوط من دوري الأضواء والشهرة، بعد توقف رصيده عند النقطة 27 .

الداخلية خاض حتى الآن 31 مباراة في الدوري العام، لم يتذوق طعم الفوز سوى في 4 مباريات فقط، بينما تعادل في 15 مباراة وخسر 12 لقاء آخر .

فريق الداخلية تترقبه ثلاث مباريات من العيار الثقيل في البطولة محلية ليس أمامه فيها سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط وهذه المباريات هي: الزمالك، المصري، و وادي دجلة.

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الفوز وحده لن يكون كافياً، سيرفع فقط رصيد الداخلية إلى 36 نقطة، سيكون أبناء علاء عبد العال في حالة ترقب وتأهب لنتائج الفرق الأخرى وأبرزها حرس الحدود، إنبي وبتروجت.

وسيحتاج الداخلية ألا يزيد رصيد الثلاث فرق عن 35 نقطة،مع الأخذ في الاعتبار أن حرس الحدود يحتل المركز الـ 16 برصيد 32 نقطة بعد 30 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة بعد 30 مباراة، وفي المركز الـ 14 يأتي فريق بتروجت برصيد 34 نقطة بعد 31 مباراة.