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إستاد القاهرة يستضيف التصفيات المؤهلة لبطولة التحدى للكرة الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة،  والقائم بأعمال رئيس الاتحاد على استضافة التصفيات المؤهلة إلى بطولة التحدى فى إستاد القاهرة خلال الفترة من 10 و حتى 15 يونيو الجارى .

وأكد عبد الدايم، على أن المنتخب يتواجد حاليا فى معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس اسىتعدادا لهذه التصفيات تحت قيادة المدير الفنى الهولندى جيدو فيرمولين، و معه المدرب وائل العايدى ، حيث يخوض التدريبات فى صالة الجامعة الأمريكية.

كما يستعد المنتخب حاليا أيضا إلى خوض  تصفيات أفريقيا فى كينيا فى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل .

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