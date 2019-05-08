شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاسماعيلي.. جابر يجتمتع باللاعبين وتأهيل المحمدى وصادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انهى فريق الاسماعيلي مرانه مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي الجمعة بالدوري العام وبدأ المران بجلسة عقدها الجهاز الفني بقيادة محمود جابر مع اللاعبين لحثهم على الفوز واحتواء الغضب الجماهيري بعد تدهور النتائج و الخروج من كأس مصر إمام الاتحاد السكندري.

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تخلل المران بعض التعليمات الفنية لتصحيح الاخطاء و تجنب الرعونة امام المرمى ، كما أعطى الجهاز الفني تعليمات خاصة للمدافعين لتجنب السلبيات التي تكلف الفريق أهدافا ساذجة.

كما واصل الثنائي باهر المحمدي و محمد صادق تنفيذ برنامجهما العلاجي انتظارا لتحديد الموقف النهائي من المشاركة في لقاء الانتاج.

يلاقي الاسماعيلي الانتاج الحربي الجمعة المقبلة بستاد السرطة بالعباسية ضمن مواجهات الاسبوع ٣٢ بالدوري الممتاز.