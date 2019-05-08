سوبر كورة .. "الكورة فى ملعبك" حازم إمام: سأعتزل العمل العام بعد سنة ورفضت التمثيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل حازم إمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ضيفا على ثانى حلقات برنامج "الكورة فى ملعبك" للحديث عن الجانب الآخر من حياته، والذى لا يقل توهجاً عن جانب كرة القدم فى حياة إمبراطور الكرة المصرية..

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