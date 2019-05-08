شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة مشهور مديراً فنياً للسكة الحديد خلفاً لجمال عبدالحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة السكة الحديد مع جمعة مشهور نجم طلائع الجيش الأسبق لقيادة الفريق فنيا فى الموسم المقبل خلفا لجمال عبدالحميد . Advertisements كان فريق السكة الحديد قد فشل فى التأهل لدورى القسم الثانى هذا الموسم تحت قيادة جمال عبدالحميد بعدما حل ثالثا بدورة الترقى خلفا لمالية كفر الزيات والبنك الأهلى اللذان صعدا سويا لدورى الممتاز "ب". كان جمال عبدالحميد قد تقدم باعتذار لمجلس إدارة السكة عقب فشل الفريق فى الصعود مكتفيا بالفترة التى قضاها مع السكة الحديد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعة مشهور مديراً فنياً للسكة الحديد خلفاً لجمال عبدالحميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.