شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي يتفوق على ثنائي هجوم الأهلي بـ 7 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن معاناة الأهلي هجومياً باتت تستحق إعادة نظر من جانب الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، في ظل خروج القلعة الحمراء عن سباق المنافسة على لقب هداف الدوري العام بسبب العقم التهديفي الذي أصاب الهجوم الأحمر.

أحمد علي مهاجم المقاولون العرب والذي يتربع حالياً على عرش صدارة هدافي الدوري العام برصيد 17 هدف، بات هو الآخر ظاهرة جديدة تستحق الدراسة، خاصة وأن اللاعب يبلغ من العمر 32 عاماً، إلا أنه أثبت أن كرة القدم لا تعترف بالسن ولكن بالمجهود داخل الملعب، ليتفوق على مهاجمي القطبين ويتصدر قائمة الهدافين بفارق كبير عن مهاجمي الأهلي على وجه التحديد.

ثنائي هجوم الأهلي وليد أزارو ومروان محسن، الأكثر مشاركة في النسخة القائمة من الدوري العام لم يتخطى مجموع أهدافهما 10 أهداف في البطولة المحلية ليصبح الثنائي أقل من مجموع أهداف أحمد علي بسبع أهداف كاملة .

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وليد أزارو شارك مع الأهلي في 18 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل 5 أهداف وصنع أربعة أخرى بمعدل دقائق لعب وصل إلى 10374 دقيقة، إلا أن الدولي المغربي يعتبر الأكثر إهداراً للفرص السهلة أمام المرمى بين لاعبي القلعة الحمراء، وهو ما أدى لتراجعه عن المنافسة في سباق الهدافين خلال الموسم الجاري، بعد أن حمل لقب الهداف للنسخة الماضية محطما العديد من الأرقام القياسية .

أما مروان محسن فشارك مع الأهلي في 14 مباراة خلال النسخة القائمة من الدوري، سجل خمس أهداف أيضاً و صنع ثلاثة أخرى لزملائه بالفريق، وبلغ معدل دقائق لعب محسن في الدوري مع الأهلي 644 دقيقة، إلا أن مهاجم الأهلي بات خارج الحسابات الفني للأوروجوياني منذ عودة وليد أزارو عقب شفائه من الاصابة .