شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يجهز إمام عاشور للمشاركة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد حرس الحدود جهود أمام عاشور لاعب الفريق خلال المباراة القادمة فى بطولة الدورى الممتاز بعدما غاب عن لقاء الأسماعيلي الأخير بالدوري الذى فاز فيه الحدود بهدف نظيف للأيقاف. ويلاقى حرس الحدود نظيرة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر بطولة الدورى الممتاز . ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 32 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود يجهز إمام عاشور للمشاركة أمام المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.