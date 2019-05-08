اتحاد الكرة يتعاقد على أجهزة طبية عالمية للمنتخب قبل أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة شراء أجهزة طبية عالمية للمنتخب الاول استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين. ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم الكونغو الديمقراطية و أوغندا و زيمبابوي. تشمل الأجهزة الطبية وجود أجهزة عالمية خاصة بالعلاج الطبيعي بما يتواكب مع أحدث الأنظمة العلاجية الرياضية و الموجودة فى أفضل أندية العالم.

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