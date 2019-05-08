الزمالك يتظلم رسميا على قرار طرد جنش أمام النجم الساحلى

قام نادى الزمالك بإرسال بريدا إلكترونيا إلى اتحاد الكرة، يتظلم فيه على طرد محمود جنش حارس مرماه في المباراة الأخيرة أمام النجم الساحلي في قبل نهائي الكونفدرالية، وطالب فيه الزمالك من اتحاد الكرة إرساله إلى الكاف.

حيث ذكر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة قام بإرسال الإيميل إلى الكاف على الفور، وذلك حفاظا على حقوق القلعة البيضاء، واعرب عن تمنيه أن يتقبل الكاف التظلم، ومشاركة جنش في المباراتين النهائيتين، وأن يفوز الزمالك بالكونفدرالية.

والجدير بالذكر أن جنش حصل على البطاقة الحمراء في مباراة النجم الساحلي، ولذا شارك عمر السعيد مهاجم الفريق كحارس مرمى بدلا منه، في ذلك اللقاء.