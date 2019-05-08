صفحة ليفربول بعد الريمونتادا التاريخية: مرحب شهر الصوم (صورة)

محمد طاهر ابو الجود احتفت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، بريمونتادا الريدز التاريخية على فريق برشلونة الإسباني، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

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