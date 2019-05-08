نبيل الحلفاوي يوجه رسالة خاصة إلى ليفربول بعد مباراة برشلونة

سعيد فراج
حرص الفنان نبيل الحلفاوي على توجيه رسالة خاصة إلى نادي ليفربول، ومشجعي كرة القدم، بعد المعجزة الكروية التي حققها الفريق الإنجليزي أمام برشلونة الليلة.
وكتب نبيل الحلفاوي تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: «ما فعله اليوم ليفربول أمام برشلونة درس تاريخي لكل أجيال كرة القدم. بل هو يتجاوز الدرس ويتجاوز كرة القدم. هو رسالة لعموم البشر».
وأضاف نبيل الحلفاوي قائلا: «أمام فريق هزمك بثلاثية يقوده ساحر عالمي وأنت مجرد من أهم أسلحتك ومطلوب منك أن تهزمه برباعية وتفعلها.. الرسالة في كلمتين.. لا مستحيل إن أخذت بالأسباب».
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