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نبيل الحلفاوي يوجه رسالة خاصة إلى ليفربول بعد مباراة برشلونة

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سعيد فراج
حرص الفنان نبيل الحلفاوي على توجيه رسالة خاصة إلى نادي ، ومشجعي كرة القدم، بعد المعجزة الكروية التي حققها الفريق الإنجليزي أمام الليلة.

وكتب نبيل الحلفاوي تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: «‏ما فعله اليوم ليفربول أمام برشلونة درس تاريخي لكل أجيال كرة القدم. بل هو يتجاوز الدرس ويتجاوز كرة القدم. هو رسالة لعموم البشر».

وأضاف نبيل الحلفاوي قائلا: «أمام فريق هزمك بثلاثية يقوده ساحر عالمي وأنت مجرد من أهم أسلحتك ومطلوب منك أن تهزمه برباعية وتفعلها.. الرسالة في كلمتين.. لا مستحيل إن أخذت بالأسباب».

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