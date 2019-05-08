ملف الثلاثاء.. معجزة في آنفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
حقق ليفربول الإنجليزي عودة تاريخية أمام برشلونة الإسباني بعد تحويل تأخره بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب إلى فوز عريض بنتيجة (4-0) في لقاء العودة على ملعب آنفيلد، ليطير إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
الخليج 365 يستعرض في الملف التالي لمن فاته متابعة المباراة أبرز الأخبار والتقارير الخاصة بها:
ريمونتادا إنجليزية.. ليفربول لنهائي الأبطال للمرة الثانية على التوالي برباعية في برشلونة
بالصور.. صلاح يدعم ليفربول أمام برشلونة بقميص "لا تستسلم أبدًا"
بالفيديو.. هدف مبكر وإشارة كلوب وغرابة ميسي في شوط مثير بين ليفربول وبرشلونة
بالفيديو.. صلاح يظهر مع زوجته في مباراة ليفربول وبرشلونة
بالفيديو.. عودة تاريخية.. ليفربول يضرب برشلونة مرتين في 3 دقائق
بالفيديو والصور.. بعد معجزة ليفربول.. كيف احتفل صلاح ببلوغ نهائي الأبطال؟
معجزة جديدة وأكبر هزيمة.. 10 أرقام من ملحمة ليفربول وبرشلونة
فان دايك عن "معجزة أنفيلد": ما حدث لا يُصدق.. حرمنا برشلونة من كل الفرص
كلوب: لا أعرف ماذا حدث في أنفيلد.. الأمر يتعلق بالروح
مدرب برشلونة: نحن آسفون.. لا يمكنك الفوز دائمًا
تحليل رقمي.. برشلونة فاز بالاستحواذ وخسر كل شيء أمام ليفربول
محمد صلاح لا ييأس أبدًا.. حلمك يقترب هذه المرة يا مو!
كيف عبرت الصحف الإنجليزية عن "جنون" ليفربول؟ عودة صادمة
"مذبحة في آنفيلد".. كيف تناولت الصحف الإسبانية سقوط برشلونة أمام ليفربول؟
"اليسون شاهدا".. بين أنفيلد والأوليمبيكو.. برشلونة يُلدغ من الجحر مرتين"
بهذه التعليقات.. هكذا احتفل الحساب الرسمي لليفربول بـ "معجزة أنفيلد"
30 صورة ترصد سخرية رواد الإنترنت من ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة
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