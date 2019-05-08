30 صورة ترصد سخرية رواد الإنترنت من ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

سخر رواد الإنترنت من إقصاء برشلونة الإسباني من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة العريضة التي تلقاها على يد ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة القارية.

وخسر ليفربول في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف دون رد، لكنه لم يستسلم وحقق فوزا مثيرا في مباراة الإياب، ليمهد طريقه نحو المباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3).

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وعانى برشلونة من نفس السيناريو الموسم الماضي (2017-18) أمام روما، بعدما فاز الفريق الكتالوني بنتيجة (4-1) في ذهاب ربع النهائي على ملعب كامب نو، قبل أن يخسر في لقاء العودة على ملعب الأولمبيكو بنتيجة (3-0).

يُذكر أن صاحب الـ26 عامًا غاب عن المشاركة في تلك المباراة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.