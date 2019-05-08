بهذه التعليقات.. هكذا احتفل الحساب الرسمي لليفربول بـ "معجزة أنفيلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فرحة عارمة لمشجعي فريق ليفربول الإنجليزي بكل أنحاء العالم بعد فوزهم على نظيرهم الاسباني برشلونة برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهم مساء يوم أمس الثلاثاء على ملعب الأول أنفيلد.

وهي الفرحة التي عبرت عنها الحسابات الرسمية لنادي ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي سواء باللغة الإنجليزية أو العربية؛ حيث نستعرض في التقرير التالي أبرز منشورات الحساب العربي عقب الفوز.

ليفربول كان قد هُزم بثلاثية نظيفة في كامب نو ملعب برشلونة بلقاء الذهاب قبل أن يُحقق معجزة على ملعبه بالفوز برباعية أمام برشلونة ومن ثمّ التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

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